Курсанты новороссийской морской академии проходят стажировку на вспомогательных судах ЧФ
|14:20 11.03.2020
|Россия
Более сотни курсантов Новороссийской государственной морской академии имени Ушакова приступили к стажировке на вспомогательных судах Черноморского флота.
Они проходят пятимесячную морскую практику и осваивают эксплуатацию технических средств, пишет Новый Севастополь.
«В частности, на рейдовом буксире «РБ-43» и катере связи «КСВ-67» молодые люди получают навыки по борьбе за живучесть судна в ходе устранения условного пожара и предотвращения поступления забортной воды. Кроме того, в ходе стажировки курсанты отрабатывают алгоритм действий при швартовых и буксирных операциях», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.
По окончании обучения каждый курсант сдаст зачеты по изученной тематике.
В середине лета часть выпускников академии, после военной присяги, пройдет практику на боевых кораблях новороссийской базы ЧФ, в том числе на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», морском тральщике «Валентин Пикуль» и малом противолодочном корабле «Поворино».
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