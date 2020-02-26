Более сотни курсантов Новороссийской государственной морской академии имени Ушакова приступили к стажировке на вспомогательных судах Черноморского флота.

Они проходят пятимесячную морскую практику и осваивают эксплуатацию технических средств, пишет Новый Севастополь.

«В частности, на рейдовом буксире «РБ-43» и катере связи «КСВ-67» молодые люди получают навыки по борьбе за живучесть судна в ходе устранения условного пожара и предотвращения поступления забортной воды. Кроме того, в ходе стажировки курсанты отрабатывают алгоритм действий при швартовых и буксирных операциях», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По окончании обучения каждый курсант сдаст зачеты по изученной тематике.

В середине лета часть выпускников академии, после военной присяги, пройдет практику на боевых кораблях новороссийской базы ЧФ, в том числе на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», морском тральщике «Валентин Пикуль» и малом противолодочном корабле «Поворино».