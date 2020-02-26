Во Франции заявили, что "власти" Ялты официально не встречались с мэром Ниццы

14:00 11.03.2020   Крым

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что оккупационные власти Ялты не проводили официальную встречу с мэром Ниццы.

"На запрос посольства представителем дирекции международных отношений мэрии г. Ницца было сообщено, что посещение города так называемыми "официальными представителями Ялты" состоялось в рамках мероприятий традиционного городского карнавала (который проходил в Ницце с 15 по 29 февраля 2020 года). Он также заверил, что упомянутая делегация не имела официальной встречи с мэром Ниццы – господином К. Эстрози",  – говорится в сообщении украинского МИДа, передает издание Новости Крыма.

Ранее в оккупационной администрации Ялты сообщили, что представители местной власти посетили Ниццу. Они утверждают, что встретились там с мэром Ниццы Кристианом Эстрози.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию по поводу поездки властей Ялты в Ниццу.​ Позже Посол Украины во Франции сообщил, что представители администрации Ялты находились во французской Ницце под прикрытием традиционного карнавала.​

В марте 2016 года Андрей Ростенко, который на тот момент был главой администрации Ялты также заявлял, что ездил в Ниццу и назвал это «знаковым событием для аннексированного Россией полуострова.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своем сайте 2 марта 2016 года подтвердил этот визит. Представители Ялты находились в Ницце с 29 февраля по 1 марта, там были подписаны соглашения о сотрудничестве. В сообщении указывают на то, что крымская Ялта является частью России.



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