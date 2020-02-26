В Крыму людей травят смертельно опасным алкоголем

13:40 11.03.2020   Крым

Подпольный цех по изготовлению опасного алкоголя закрыт в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила представитель главного управления Следственного комитета России по оккупированному Крыму Ольга Постнова, пишет Интерфакс.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Белогорска. Им предъявлено обвинение в сбыте товаров, не отвечающих требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.238 УК РФ)", - сказала она.

Как выяснили следователи, мужчина и женщина на протяжении длительного периода занимались изготовлением и сбытом спиртных напитков, замаскированных под элитный алкоголь известных марок. Экспертиза показала, что употребление этой продукции может повлечь "как причинение вреда здоровью, так и наступление летального исхода".

В ходе обысков изъято около 1 тысячи литров нелегального алкоголя и спиртосодержащей жидкости, емкости и приспособления для производства суррогата.



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