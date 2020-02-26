Заместитель председателя Совета министров оккупированного Крыма — министр финансов Ирина Кивико с бизнес-миссией находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов оккупированного Крыма, пишет КИА.

Так, в рабочем визите, организованном Южным региональным Центром поддержки экспорта, также принимают участие министр экономического развития оккупированного Крыма Дмитрий Шеряко и директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Наталья Серова.

Первая официальная встреча крымской делегации с принимающей стороной прошла в Генеральном консульстве Российской Федерации в Дубае, где участников поприветствовал Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин. Также представители республики встретились с бизнесменами-представителями деловой среды ОАЭ.

Кроме того, члены крымской делегации посетили Торгово-промышленную палату Шарджи, третьего по величине города в ОАЭ, где советник по связям со странами СНГ провел экскурсию, во время которой показал музей производителей Шарджи, рассказал об особенностях ведения бизнеса и о том, чем Торгово-промышленная палата может быть полезна крымским предпринимателям при "установлении деловых контактов".

Затем на встрече с представителями бизнеса ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и Судана прошло обсуждение возможных перспектив развития сельскохозяйственного и эфиромасличного направлений сотрудничества. Как отметила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Наталья Серова, взаимодействие ОАЭ и Крыма может стать очень перспективным, ведь эмираты являются воротами в страны Восточного мира.