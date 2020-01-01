Адвокат потерпілих у справі МН17 подав позов проти Росії і Володимира Путіна

13:00 11.03.2020   Украина

Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і її президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв МН17 в Європейський суд з прав людини.

Про це, як пише пише ZN,UA, повідомляє DW.

"Така зброя, як установка "Бук", з якої був збитий літак рейсу МН17, не могла залишити територію Росії без дозволу чиновників. Ймовірно, ми почуємо прізвища наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з діючими особами на Сході України. Гадаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, таке потужне високотехнологічне зброя не могла покинути територію Російської Федерації, якщо б це не було б санкціонований на самому високому рівні. Все сталося саме так, як сталося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити з впевненістю", – зазначив Скіннер.

Одночасно з судовим процесом в Нідерландах, який розпочався у понеділок, 9 березня, за обвинуваченням трьох росіян і одного українця у збитті літака рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом, адвокат Джеррі Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов в Європейський суд з прав людини проти Росії і її президента Володимира Путіна. Потерпілі вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Росії.

Скіннер знаменитий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака в небі над шотландським Локербі.

Раніше повідомлялося, що об'єднана слідча група отримала свідчення про співробітників російських спецслужб (імовірно, ФСБ), які знаходилися біля зенітно-ракетного комплексу "Бук", який збив малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року. Цю інформацію повідомив слідству свідок, особа якого засекречена.



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