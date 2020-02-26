По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 6, 7 и 8 марта прошли следующие мероприятия:

1. Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа уничтожили условного противника в ходе летно-тактического учения в Волгоградской области.

Экипажи Су-24М нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по аэродрому условного противника, поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника.

Также летчики отработали боевые развороты, посадку на незнакомом аэродроме, приемы ухода от средств противовоздушной обороны, маневрирование при уклонении от истребительной авиации.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 7 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На учении был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка ЮВО, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

2. Подразделения артиллерии и танкистов мотострелкового соединения ЮВО уничтожили условного противника в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Артиллеристы совершили огневое поражение при помощи 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С» и 120-мм «Хоста» по координатам, поступавшим с пункта управления, а экипажи танков Т-90А уничтожили цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок на расстоянии до 2 тыс. м.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Также во взаимодействии с артиллеристами и танкистами задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты БпЛА.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих разнородовых подразделений мотострелкового соединения, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и боевой техники.

3. Группы спецназа ЮВО в Краснодарском крае на полигоне Молькино отработали диверсионные действия в глубоком тылу условного противника с применением современного оптико-электронного комплекса наблюдения «Ирония», поступившей на оснащение спецподразделений в конце прошлого года.

Группы военнослужащих совершили десантирование в различных точках полигона, а затем 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район ведения разведки, вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов противовоздушной обороны, провели налет на командный пункт и вывели из строя узел связи.

При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника.

К тактико-специальному учению было привлечено около 600 военнослужащих, свыше 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе новые беспилотные летательные аппараты, переносные станции наземной разведки, бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также вертолеты Ми-8АМТШ армейской авиации ЮВО.

4. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ЮВО в рамках лагерного сбора на полигоне Молькино на Кубани нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения учебно-боевой задачи.

В ходе выдвижения военнослужащие отразили атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участки зараженной местности.

В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер» выполнили электронные пуски по различным целям условного противника: командным пунктам, скоплениям живой силы, колоннам бронетехники, а также сдали нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

На учение привлекалось около 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

5. Военнослужащие девушки приняли участие в чемпионате 58-й общевойсковой армии ЮВО по стрельбе из штатного и табельного оружия. Соревнования прошли на полигоне Шалхи и в стрелковом тире соединения связи ЮВО в Северной Осетии.

150 спортсменов, в их числе около 40 военнослужащих женщин, соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 м и скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 м.

«На соревнованиях по стрельбе задействованы все воинские части 58-й армии ЮВО, дислоцированные в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Южной Осетии и Дагестане. Второй раз в соревнованиях принимают участие военнослужащие девушки. Цель соревнования – быть лучше всех, а моя цель – отобрать сборную команду 58-й армии для участия в апреле в чемпионате ЮВО по стрельбе», – рассказал помощник командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО по физической подготовке, подполковник Рубен Азадьянц.

Основным этапом состязания являлась стрельба из автомата, на котором выполнялось упражнение АК-3, предусматривающее три пристрелочных патрона и три серии по десять патронов в трех различных положениях: лежа, стоя, и с колена. Во время стрельбы запрещено пользоваться дополнительным снаряжением. Дистанция до мишени составляла 100м.

После подведения итогов соревнований планируется формирование сборной команды 58-й армии ЮВО, которая отправится на чемпионат округа.

6. Разведчики Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье завершили полевой выход на полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

Разведчики провели занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению бронетранспортеров БТР-82А, бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг». Они также выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74.

Военнослужащие отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью, а также выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В конце полевого выхода разведчики провели тактико-специальные учения с применением беспилотной авиации, а также конкурсы на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.

В полевом выходе было задействовано более 2,5 тыс. разведчиков мотострелковых и разведывательного соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

7. Ротные тактические группы мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии приступили к активной фазе двустороннего ротного тактического учения (РТУ) с боевой стрельбой на полигоне Тарское.

При поддержке армейской авиации военнослужащие выполнят ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

Мотострелки проведут боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, из самоходных артиллерийских установок «Мста-С», минометов «Сани», танков Т-90А, систем залпового огня «Торнадо-Г» и стрелкового оружия.

Командиры подразделений применят опыт современных вооруженных конфликтов, будут использовать нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе розыгрыша тактических эпизодов. Подразделения беспилотников будут проводить оценку эффективности поражения целей и корректирование огня артиллерийских и мотострелковых подразделений.

В учениях, которые начались 2 марта с.г., принимает участие около 400 военнослужащих, задействовано 60 единиц вооружения и военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ и беспилотные летательные аппараты.

8. Дознаватели военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) приняли участие в учебных сборах, которые прошли во Владикавказе на базе Учебного центра военной полиции и гарнизонного Дома офицеров 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В сборах, которые прошли с 1 по 6 марта, приняло участие около 100 должностных лиц подразделений дознания органов военной полиции ВС РФ, а также активное участие в обучении приняли сотрудники Главной военной прокуратуры и управления уголовного розыска МВД России по Республике Северная Осетия – Алания.

В рамках повышения квалификации должностные лица органов дознания были обучены решению задач, связанных с правоохранительной деятельностью в войсках, осуществлению полномочий органа дознания, ведению административной и дисциплинарной практики.

По окончании сбора заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковником юстиции Владимиром Ковалёвым были подведены итоги служебной деятельности по поддержанию правопорядка и противодействию преступности в 2019 году, а также награждены ведомственными знаками отличия военнослужащие, имеющие особые личные заслуги в выполнении служебных обязанностей.

9. Группы спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае на полигоне Молькино отработали диверсионные действия в глубоком тылу условного противника с применением современного оптико-электронного комплекса наблюдения «Ирония», поступившей на оснащение спецподразделений в конце прошлого года.

Группы военнослужащих совершили десантирование в различных точках полигона, а затем 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район ведения разведки, вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов противовоздушной обороны, провели налет на командный пункт и вывели из строя узел связи.

При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника.

К тактико-специальному учению было привлечено около 600 военнослужащих, свыше 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе новые беспилотные летательные аппараты, переносные станции наземной разведки, бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также вертолеты Ми-8АМТШ армейской авиации ЮВО.