На Дніпрі відкрилася навігація 2020 року
|12:20 11.03.2020
|Украина
Поступове відкриття навігації на річці Дніпро в 2020 році почалося 6 березня на гідротехнічних спорудах нижнього каскаду — Каховському шлюзі.
Про це йдеться в наказі Державної служби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації), який оприлюднено прес-службою відомства, передають Порти України.
«Затвердити дати відкриття та закриття навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах річки Дніпро в 2020 році, за умови плавання суден виключно в світлий час доби, за сприятливих метеорологічних умов, до повного встановлення засобів навігаційного обладнання та завершення проведення регламентних робіт на ділянках внутрішніх водних шляхів, використовуваних для плавання. (...) Відкриття та закриття навігації здійснюється о 8:00 відповідної дати», — ідеться у документі.
Наказом Морської адміністрації визначені дати відкриття та закриття навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах Дніпра. Зокрема, навігація на Каховському шлюзі буде здійснюватися з 6 березня по 5 грудня, в Запорізькому районі гідротехнічних споруд (РГС) — з 15 березня по 4 грудня, на Дніпродзержинському шлюзі — з 25 березня по 22 листопада, Кременчуцькому — з 19 березня по 22 листопада, Канівському — з 10 червня по 15 листопада і Київському шлюзі — з 30 грудня по 15 листопада.
З урахуванням фактичних метеорологічних умов, дати відкриття та закриття навігації можуть бути змінені з відповідним оповіщенням.
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