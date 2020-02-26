Один из российских объектов контроля космического пространства создается в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков, пишет ЦАМТО со ссылкой на российские СМИ.

Он отметил, что сейчас системы контроля расположены в горах Памира (комплекс «Окно»), а также в различных регионах России.

«Ведется строительство новых объектов в некоторых других регионах России – Крым, Алтай, Дальний Восток», – сказал Сучков в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что в 2019 году около 700 космических объектов были взяты на сопровождение, около 300 космических объектов было обслужено при запуске. «Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было выдано 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов», – цитирует «РИА Новости» Сучкова.