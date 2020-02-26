Фігуранти другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» залишаться в СІЗО до кінця березня

11:40 11.03.2020   Крым

Семеро фігурантів другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» залишаться під арештом до 27 березня. 

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Рустем Кямілєв, під час трьох судових процесів 10 березня в судах російських Ростову-на-Дону і Таганрога, судді винесли однакові рішення щодо Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Іззета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва та Руслана Сулейманова.

«Більшість сьогоднішніх судових засідань були проведені в закритому форматі за клопотанням слідчого. Тобто абсолютно стандартні «копіпастні» формулювання про те, що можуть бути розголошені якісь відомості з матеріалів кримінальної справи. Власне, всі клопотання сторони захисту були відхилені, в тому числі і клопотання Іззета Абдуллаєва, в якому він виявив бажання ознайомитися з матеріалами справи разом зі своїм адвокатом, тобто зі мною», – заявив захисник.

Адвокат зазначив, що нарікань на стан здоров’я у заарештованих кримських татар немає, але є скарги на умови утримання в СІЗО.

27 березня 2019 року російські силовики провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього затримали 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії і анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня 2019 року в анексованому Криму, закликав до їхнього негайного звільнення з російського СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадських журналістів у Криму викликають «подив».



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