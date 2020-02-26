Кримські татари, включені в список для можливого майбутнього обміну утримуваними особами між Україною та РФ, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх міняють на «бандитів».

Про це заявив національний лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв у коментарі Громадському радіо, передає Центр журналістських розслідувань.

«У нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися. От ми з допомогою Ердогана (президента Туреччини – ред.) звільнили Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова (заступники голови Меджлісу – ред.). Ердоган нам говорив, що попросив Путіна їх звільнити, а потім з’ясувалося, що в обмін на це Туреччина була змушена видати двох терористів, які на території Туреччини вбивали чеченських дисидентів. Це професійні вбивці, співробітники ГРУ. І от Умеров і Чийгоз говорять: «Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися». Тому тут можуть виникнути такі не приємні для української влади питання, що якщо люди вийдуть і скажуть: «Чого ви нас звільнили?», – сказав Джемілєв.

За його словами, СБУ вже передала у Меджліс список на затвердження обміну.

«Нам передали список з СБУ на затвердження. І невдовзі вони будь-якою ціною все таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років і по стану здоров’я. Списки вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це», – зазначив лідер кримських татар.

Він також повідомив, що спілкувався з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою щодо включення кримських татар в обмінні списки. Омбудсмен запевнила, що їх внесуть у списки, однак зауважила, що РФ категорично проти звільнення кримських татар.