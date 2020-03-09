В России новейший самолет «Аэрофлота» сняли с эксплуатации на второй день

16:40 11.03.2020   Россия

Полнейшее фиаско потерпел новый самолет Airbus A350—900 с регистрационным номером VQ-BFY уже на второй день эксплуатации.

Как сообщает Postimees, лайнер А350—900 компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Москвы в Петербург запланированным на утро субботы рейсом, пишет ghall.com.

Желающим протестировать новый самолет на коротком маршруте пришлось остаться в «Шереметьево» и изменить свои планы на день.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с компрессором двигателя номер один. Есть и другая версия — неукомлектованность инструкциями для чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в России первый самолет, разработанный в постсоветский период, не летает уже год.



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