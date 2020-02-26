ЮВО: Российские военные провели двусторонние учения на полигоне в Южной Осетии
|10:40 11.03.2020
|Южная Осетия
Ротные тактические группы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа завершили двусторонние ротные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.
В ходе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, пишет пресс-служба Минобороны России.
Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров.
Двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы стали главным экзаменом интенсивного курса боевой подготовки.
Занятия проводятся по новой модульной системе как в дневное, так и в темное время суток, подготовка подразделений организована на ротационной основе.
Всего в двустороннем ротном тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, средства ПВО и беспилотная авиация.
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