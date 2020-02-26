Ротные тактические группы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа завершили двусторонние ротные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.

В ходе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, пишет пресс-служба Минобороны России.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров.

Двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы стали главным экзаменом интенсивного курса боевой подготовки.

Занятия проводятся по новой модульной системе как в дневное, так и в темное время суток, подготовка подразделений организована на ротационной основе.

Всего в двустороннем ротном тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, средства ПВО и беспилотная авиация.