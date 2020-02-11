Опрацьовуються плани щодо виробництва разом з представниками Туреччини ударних БПЛА в Україні.

Про це розповів в рамках робочої поїздки до Житомирської області вже колишній Міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Національний Промисловий Портал.

«У нас в Державному оборонному замовленні на цей рік закладена велика кількість безпілотників. Як ви знаєте, деякі безпілотники ми отримуємо від Туреччини (Bayraktar), їхнього виробництва». – зазначив Загороднюк.

«Туреччина готова працювати з нами у цьому питанні. Безпілотники це дуже перспективна зброя, вона надзвичайно ефективна. Зараз Туреччина доводить це у своїх бойових діях.»

Нагадаємо, турецькою компанією Baykar завершено поставки ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB 2 до України.

Окрім самих БПЛА до України також доставлені боєприпаси, супутнє обладнання та тренажери.