В Україні планують організувати виробництво турецьких ударних безпілотників
|10:20 11.03.2020
|Украина
Опрацьовуються плани щодо виробництва разом з представниками Туреччини ударних БПЛА в Україні.
Про це розповів в рамках робочої поїздки до Житомирської області вже колишній Міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Національний Промисловий Портал.
«У нас в Державному оборонному замовленні на цей рік закладена велика кількість безпілотників. Як ви знаєте, деякі безпілотники ми отримуємо від Туреччини (Bayraktar), їхнього виробництва». – зазначив Загороднюк.
«Туреччина готова працювати з нами у цьому питанні. Безпілотники це дуже перспективна зброя, вона надзвичайно ефективна. Зараз Туреччина доводить це у своїх бойових діях.»
Нагадаємо, турецькою компанією Baykar завершено поставки ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB 2 до України.
Окрім самих БПЛА до України також доставлені боєприпаси, супутнє обладнання та тренажери.
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