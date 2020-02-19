Посол назвав пріоритети військової співпраці України зі США в 2020 році

15:20 11.03.2020   Украина

Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко назвав допомогу США у переозброєнні флоту першим пріоритетом у співпраці у військовій сфері між Україною і США в 2020-му році.
 
Про це дипломат розповів в інтерв’ю “Голосу Америки”, передає УНН.

“Ми знаємо про те, що три корабля вже готують до передачі Україні, але це займає довгий час. Міністерство оборони України говорить, що нам потрібно мінімум 30 таких. Ми вже третій рік говоримо про п’ять катерів. Також ми ведемо діалог з Пентагоном про інший тип озброєння саме для морських сил”, — сказав посол.

Другим пріоритетом Єльченко назвав співпрацю із партнерами по НАТО в Чорному морі. Не лише в Азовському, а й у Чорному морі, наголосив він, Росія здійснює неконтрольований видобуток газу, перекриває частинами акваторію моря для проведення військових навчань, що заважає нормальному судноплавству, шкодить торгівлі та туризму.

“Може ще пару місяців і взагалі побачимо російський флот біля берегів Болгарії, Румунії. НАТО має сісти і задуматися, чи достатньо один корабель німецький чи голландський в рік, щоб зайшов і вийшов”, — сказав він.



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