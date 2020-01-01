Туреччина поскаржиться на Грецію в ООН через дії щодо біженців

09:40 11.03.2020   Турция

Туреччина вважає, що дії з боку Греції стосовно мігрантів протиправні та має намір притягнути її до відповідальності.

Про це під час спілкування з журналістами за результатами візиту до Брюсселя заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT.

«Щодо Греції… Це не вперше Греція демонструє незнання міжнародного права. На жаль, пан Міцотакіс (прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс - ред.) займає дуже відсталу позицію в цих питаннях. Він повинен спочатку вивчити міжнародне право, прочитати Загальну декларацію прав людини. Вони повинні знати, що поводження, яке вони демонструють на прикордонній лінії, - це вбивство. На їхньому кордоні вбито 4-5 біженців. Ми притягнемо їх до відповідальності», - сказав Ердоган.

Президент Туреччини попередив, що порушуватиме це питання з трибуни Генеральної Асамблеї ООН цього року.

За його словами, Греція має відкрити кордон для біженців та дати їм можливість переміститися в інші країни ЄС.

Ердоган наголосив, що співпраця Туреччини та ЄС у міграційному питанні зміцнить позиції обох сторін.

«Якщо ми будемо діяти узгоджено - і Туреччина, і ЄС будуть сильнішими і безпечнішими. У цьому сенсі Ідліб, Сирія та криза біженців - це більше тест волі та лідерства для ЄС, ніж для нас. ЄС має зробити свій внесок у той час, коли ми забезпечуємо припинення вогню та захищаємо мирних жителів, сплачуючи високу ціну в Ідлібі», - сказав Ердоган.

Він додав, що Туреччина готова відкрити нову сторінку в діалозі з ЄС та анонсував на 17 березня зустріч у Стамбулі у форматі Туреччина-Франція-ФРН, можливо, до неї приєднається британський прем’єр Борис Джонсон.

«Ми проведемо зустріч наступного тижня у вівторок, ми зустрінемось у Стамбулі. Якщо (Джонсон — Укрінформ) зможе приїхати, ми проведемо чотиристоронню зустріч, якщо ні, - тристоронню», - сказав Ердоган.

Ердоган 9 березня відвідав Брюссель з одноденним візитом, де мав зустрічі з генсеком НАТО, президентами Європейської Ради та президентом Єврокомісії. У ході зустрічей було домовлено про проведення подальших консультацій з міграційного питання.



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