Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
|09:20 11.03.2020
|Азербайджан
Председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 6-го созыва стала кандидат от правящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Сахиба Гафарова.
Во вторник, 10 марта состоялось первое после досрочных выборов 9 февраля заседание парламента страны, пишет Анадолу.
В ходе заседания с участием президента Ильхама Алиева были избраны спикер и вице-спикеры парламента.
55-летняя Сахиба Гафарова была избрана спикером 125-местного высшего законодательного органа. В ее поддержку проголосовали 116 парламентариев.
Первым вице-спикером избран депутат от правящей партии Али Гусейнли, вице-спикерами – Адиль Алиев (независимый кандидат) и Фазаил Ибрагимли (кандидат от партии меньшинств).
Сахиба Гафарова была депутатом парламента 4-го и 5-го созыва от города Шамкир.
До участия в политической жизни страны Гафарова работала преподавателем и занимала руководящие посты в разных университетах, известна как специалист в области русской и американской литературы.
Эксперт в области филологии Гафарова является автором более 70 научных и учебно-методических рабо и учебных пособий.
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Фото АА
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