На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования оккупированного Севастополя и Новороссийск проведено учение по заступлению кораблей в боевое дежурство.

В ходе учения были отработаны действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, осуществлении приготовления к выходу из пункта базирования и подготовке вооружения для отражения средств воздушного нападения условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Экипажи кораблей выполнили практические действия по экстренному приготовлению корабля к бою и похботалиоду, провели проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов и отработали порядок действий при выходе из пункта базирования.

Организация приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство проверялась офицерами управления боевой подготовки флота.

В учении были задействованы экипажи малых ракетных кораблей «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», патрульного корабля «Василий Быков», ракетных катеров «Шуя», «Набережные Челны» и «Р-60», а также экипажи тральщиков, и малых противолодочных кораблей.

Помимо этого, на Черноморском флоте проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота и гражданского судоходства в районе Крымского полуострова.

В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи Крымской военно-морской базы (КВМБ).

В ходе учения военнослужащие в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке, а также провели навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведены учения по борьбе за живучесть (БЗЖ), целью которых стало развитие навыков экипажей поддерживать боеспособность кораблей в аварийных ситуациях.

В ходе учений военнослужащие отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

В ходе тушения условного пожара моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы, по герметизации горящего отсека и остановке распространения огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Учение по БЗЖ является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей, проводится планово в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК), которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и реальным тушением возгораний.