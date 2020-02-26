Экипажи кораблей ЧФ России готовятся к международному конкурсу
|08:40 11.03.2020
|Севастополь
Экипажи кораблей Черноморского флота в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020» принимают участие в конкурсе «Кубок моря» на звание лучшего в Военно-Морском Флоте командира боевого корабля, командира боевой части, корабельного боевого расчета.
Моряки-черноморцы соревнуются в трёх десятках номинаций, среди которых «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов, пишет пресс-служба Минобороны России.
Под руководством командиров объединений и соединений флота в Севастополе и Новороссийске проходит первый этап конкурса, его победители примут участие во втором этапе, который запланирован на апрель текущего года.
Итоговый этап конкурса пройдет на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.
Ще на цю тему:
Морская авиация ЧФ России провела противолодочные учения
Столетний «металлолом» оккупантов вышел на учения в море / Фото
На Черноморскоом флоте РФ отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу
Керував штурмом військової частини: фігурант справи MH17 активно сприяв анексії Криму - офіцер ВМС України
У центрі Києва провели акцію солідарності з Кримом
На Черноморском флоте заступит на службу первый женский экипаж патрульного катера "Раптор"
Субмарины оккупантов проводят учения в подводном положении