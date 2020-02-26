Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает разрешить деятельность по размещению отходов I - IV классов опасности в оккупированном Крыму без получения лицензии до 2021 года.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующего нормативно-правового акта, пишет Крыминформ.

«Слова «1 января 2020 года» заменить словами «1 января 2021 года», - говорится в разработанном министерством проекте постановления правительства.

Как указано в пояснительной записке к документу, в соответствии с постановлением правительства РФ от 2015 года лицензионный вид деятельности в области обращения с отходами в Республике Крым осуществлялся в уведомительном порядке. Однако срок его действия истек 31 декабря 2019 года. При этом хозяйственная деятельность без лицензии влечет за собой приостановку работы, также предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

В то же время издание сообщает, что в настоящие время не все действующие объекты размещения отходов (ОРО) в Крыму внесены в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), из внесенных в реестр - более 90% не имеют положительных госэкспертиз.

«Таким образом, с 1 января 2020 года ввиду отсутствия лицензии должны прекратить свою деятельность 90% субъектов хозяйствования, которые в результате производственной деятельности образуют и размещают на своих объектах отходы I-IV классов опасности или предоставляют услуги по их размещению (в том числе отходов, образованных в результате бытовой деятельности населения)», - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Минпромторг РФ предлагает установить срок - не позднее 1 января 2021 года - в течение которого допускается осуществление такой деятельности без лицензии.