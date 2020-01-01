Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны
|08:00 11.03.2020
|Россия
Министерство сельского хозяйства России готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
В министерстве появление документа объяснили реализацией регуляторной гильотины, сообщили «Известия».
«Законопроект подразумевает отмену всех рыбоохранных зон на территории России. В соответствии с действующим законодательством режим рыбоохранных зон идентичен водоохранным зонам, которые выполняют комплексную охранительную функцию. Законопроект направлен на исключение дублирующего избыточного регулирования, разрабатывается в рамках мероприятий «регуляторной гильотины», — пояснили в пресс-службе минсельхоза.
Чиновники считают, что для защиты флоры и фауны водоемов достаточно водоохранных зон. В профильном комитете думы по сельскому хозяйству с ними не согласны и считают, что либерализация законодательства может навредить экологии.
Согласно плану законопроектной деятельности, документ будет внесен в Госдуму в феврале следующего года. В минсельхозе сообщили, что он уже находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет представлен правительству.
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