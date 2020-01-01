Министерство сельского хозяйства России готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.

В министерстве появление документа объяснили реализацией регуляторной гильотины, сообщили «Известия».

«Законопроект подразумевает отмену всех рыбоохранных зон на территории России. В соответствии с действующим законодательством режим рыбоохранных зон идентичен водоохранным зонам, которые выполняют комплексную охранительную функцию. Законопроект направлен на исключение дублирующего избыточного регулирования, разрабатывается в рамках мероприятий «регуляторной гильотины», — пояснили в пресс-службе минсельхоза.

Чиновники считают, что для защиты флоры и фауны водоемов достаточно водоохранных зон. В профильном комитете думы по сельскому хозяйству с ними не согласны и считают, что либерализация законодательства может навредить экологии.

Согласно плану законопроектной деятельности, документ будет внесен в Госдуму в феврале следующего года. В минсельхозе сообщили, что он уже находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет представлен правительству.