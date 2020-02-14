Партія влади Грузії "Грузинська мрія" та опозиція досягли згоди щодо виборчої системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Європарламенту 10 березня.

Парламентські вибори 2020 року пройдуть за системою "120 на 30" (120 депутатів будуть обрані за пропорційною системою, 30 - за мажоритарною).

Прохідний бар'єр встановлять на рівні 1%. Одній партії для формування більшості в парламенті необхідно буде щонайменше 40% голосів виборців.

Члени Європейського парламенту вітають досягнення угоди щодо реформи виборчої системи в Грузії. Депутати Європарламенту - Девід Макалістер, Марина Кальюранд, Свен Міксер і Віола фон Крамон-Таубадель заявили про "поворотний момент в політичному житті країни".

"Ми хотіли б привітати всіх учасників цього, іноді важкого політичного діалогу. Вони поставили на перше місце інтереси країни і своїх громадян. Ми також висловлюємо подяку дипломатам, які сприяли цьому процесу - особливо, послу ЄС в Грузії Карлу Харцелу. Ми також із задоволенням відзначаємо, що сторони-підписанти взяли на себе зобов'язання провести вільні і справедливі вибори, а також уникати будь-яких дій, які можуть бути витлумачені як недоречна політизація виборчих або судових процесів в Грузії. Ми хотіли б підтвердити важливість зміцнення довіри до судової системи і закликаємо уникати будь-яких призначень на ключові посади, які не сприятимуть цьому процесу", - йдеться в заяві.

Члени Європарламенту також закликали політичні сили до виконання угоди в повному обсязі.

"Ми закликаємо наших грузинських партнерів повністю виконати угоду і забезпечити, щоб відповідні поправки до конституції були швидко ухвалені парламентом, щоб наступні вибори проводилися відповідно до рекомендацій ОБСЄ / БДІПЛ, оскільки ці кроки мають вирішальне значення для подальшого зменшення політичної поляризації в Грузії і зміцнення демократії в країні. Ми також нагадуємо, що плюралізм і збалансованість медій мають вирішальне значення для успішного виборчого процесу", - додали євродепутати.