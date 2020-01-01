США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган

20:30 10.03.2020   Турция

США погодилися продати Туреччині зенітно-ракетні комплекси Patriot за умови, що Анкара не буде використовувати російську систему С-400, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Двоє турецьких чиновників повідомили агентству Reuters, що Туреччина на даний момент зважує пропозицію США, але не змінила свою позицію щодо С-400, які буде введено в експлуатацію в квітні, повідомляє НВ.

«Ми зробили таку пропозицію США щодо Patriot: якщо ви збираєтеся дати нам Patriot, то зробіть це. Ми можемо купити у вас Patriot... Вони також значно пом'якшили позицію в питанні С-400. Тепер вони пропонують «пообіцяйте нам, що ви не візьмете С-400 на озброєння», - завив Ердоган.

Раніше в Держдепі США заявили, що розглядають запит Туреччини про розміщення двох ракетних систем Patriot уздовж її південного кордону з Сирією.

У липні 2019 року почалися поставки російських ЗРК С-400 для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контракт з Москвою «продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.

Плани закупити російські ЗРК викликали серйозне занепокоєння з боку США. Вашингтон заявив, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, в тому числі винищувачів нового покоління F-35. В адміністрації США назвали придбання Туреччиною С-400 «несумісним» з продажем F-35.



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