Оккупационный флот проводит лагерный сбор для артиллеристов и ракетчиков в Крыму
|20:01 10.03.2020
|Крым
Стартовал лагерный сбор для артиллерийских и ракетных подразделений флота оккупантов, расквартированных в Крыму. Войска отрабатывают управление огнём на полигонах армейского корпуса оккупационного флота. Все в учениях принимает участие более 250 единиц техники.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передае Флот2017.
«На полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, военнослужащие отрабатывают навыки управления артиллерийским огнем, а также участвуют в двусторонних тактических учениях.
Всего в сборе задействовано более 250 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также миномёты «Сани» и «Поднос».
Лагерный сбор завершится двусторонними бригадными тактическими учениями между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты. В сценарии учений: проведение артиллерийских стрельб, высадка морского десанта на побережье полигона, отработка тактических приемов ведения боя артподразделениями.
Окончание лагерного сбора запланировано на конец марта текущего года. Всего в учениях принимает участие более 1000 военнослужащих оккупационных войск.
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