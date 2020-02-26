Стартовал лагерный сбор для артиллерийских и ракетных подразделений флота оккупантов, расквартированных в Крыму. Войска отрабатывают управление огнём на полигонах армейского корпуса оккупационного флота. Все в учениях принимает участие более 250 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передае Флот2017.

«На полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, военнослужащие отрабатывают навыки управления артиллерийским огнем, а также участвуют в двусторонних тактических учениях.

Всего в сборе задействовано более 250 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также миномёты «Сани» и «Поднос».

Лагерный сбор завершится двусторонними бригадными тактическими учениями между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты. В сценарии учений: проведение артиллерийских стрельб, высадка морского десанта на побережье полигона, отработка тактических приемов ведения боя артподразделениями.

Окончание лагерного сбора запланировано на конец марта текущего года. Всего в учениях принимает участие более 1000 военнослужащих оккупационных войск.