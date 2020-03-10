"Цар уже офіційно правитиме вічно", - Сенцов про "обнулення" президентських термінів Путіна
|19:30 10.03.2020
|Крым
Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов прокоментував прийняття Держдумою Росії поправки про обнулення президентських термінів Володимира Путіна.
Про це він написав у Facebook, повідомляє ESPRESO.
"Путін зі своєю зграєю продовжують знущатися над залишками російського закону і своїми громадянами. Хтось із них радіє, що їхній цар, вже офіційно, тепер буде правити вічно. А тим, у кого ще залишилася совість, знову не вистачить сміливості, щоб вийти на вулиці", – написав Сенцов.
Нагадаємо, 10 березня депутат Держдуми, перша в світі жінка-космонавт Валентина Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни після прийняття поправок до Конституції. Путін не заперечував проти пропозиції.
Державна дума РФ прийняла поправку до Конституції Росії про обнулення обліку президенстських термінів Володимира Путіна, що дозволить чинному господарю Кремля балотуватися ще на два президентські терміни.
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