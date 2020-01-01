Помірятися барелями з РФ: Саудівська Аравія “дістає" стратегічні запаси нафти

19:45 10.03.2020   Россия

Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія світу, що належить Саудівській Аравії — Saudi Aramco — анонсувала рекордне збільшення поставок нафти з квітня.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

“Саудівська Аравія загострила свою цінову війну щодо нафти з Росією у вівторок, оскільки її державна компанія (Saudi Aramco — ред.) зобов'язалася постачати рекордних 12,3 мільйона барелів на добу в наступному місяці, що значно збільшить об’єм ринку”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, це на 300 тис. б/д перевищує максимальні потужності компанії.

Aramco домовилася з покупцями про надання цих обсягів з 1 квітня.

Як зазначається, таке зростання поставок — на понад 25% більше, ніж у минулому місяці — перевищує максимальні потужності компанії. Видання пише, що це свідчить про те, що королівство використовує свої стратегічні запаси, аби в найкоротший термін максимально збільшити поставки сирої нафти на ринок.

У відповідь міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія може збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу, що стало б рекордом - на рівні 11,8 млн барелів на день. Але на відміну від Саудівської Аравії, у Росії немає стратегічних запасів.

Інші члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) послідували їх прикладу. Так Ірак заявив, що збільшить поставки на 350 тис. барелів на добу в наступному місяці, а Нігерія додасть понад 100 тис. барелів.

Видання Financial Times наводить слова економіста Олів'є Якоба з аналітичної компанії Petromatrix, яка спеціалізується на нафтовому ринку. На його думку, Саудівська Аравія проводить стратегію "шоку і страху", щоб продемонструвати, що вона здатна швидше збільшувати постачання, ніж будь-який інший виробник.

"Саудівська Аравія робить все можливе, аби зірвати ринок нафти... У вихідні вона сигналізувала про цінову війну, і тепер це перейшло безпосередньо до війни. Ринку не потрібно стільки сирої нафти”, — заявив він.

Як повідомлялося раніше, ціни 9 березня впали на третину після заходів, вжитих Саудівською Аравією після відмови Росії від подальшого різкого скорочення видобутку, запропонованого ОПЕК для стабілізації нафтових ринків.

ОПЕК + не змогла домовитися про продовження угоди про скорочення видобутку нафти й нові обмеження.

Однак у вівторок, 10 березня, ціни на нафту почали відновлюватися, збільшуючись на 8% після рекордного майже за 30 років падіння напередодні, спровокованого ціновою війною між провідними виробниками - Саудівською Аравією та Росією.

Світовий попит на нафту скоротиться у 2020 році вперше за понад десять років через зниження економічної активності, викликане поширенням коронавірусу, повідомило Міжнародне енергетичне агентство 9 березня.



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