Міжнародна незалежна слідча комісія щодо Сирії (COI), що працює під егідою ООН, звинуватила Росію у причетності до військових злочинів.

Про це йдеться у доповіді комісії, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, мова йде про бомбардування російськими літаками ринку в місті Маарет-ен-Нууман і табору для біженців в районі міста Хаас влітку 2019 року.

За словами одного з членів COI Ханні Мегаллі, це не перший випадок, коли слідчі звинувачують РФ в злочинах у Сирії.

"За дев'ять років роботи ми вже отримували схожі свідчення щодо інших авіанальотів, у яких брали участь Сирія та інші країни. Щоб зібрати інформацію про ці атаки, ми опитували свідків, дивилися відеозаписи, фотографії, вивчали спостереження активістів за літаками в цьому регіоні", - повідомив Мегаллі.

При цьому він додав, що звинувачення з боку COI не означають, що Росія обов’язково понесе покарання за свої дії, оскільки комісія не є судовим органом.

"Але у нас є підстави вважати, що описані у звіті випадки були, і ми хотіли б, щоб вони були розслідувані ретельніше... Сам авіаналіт ніхто не заперечує: був удар по ринку, загинули люди", - зазначив Мегаллі.

Резюмуючи, він заявив, що за підсумками детального розслідування обстрілів у Сирії, комісія ООН розглядає кілька різних сценаріїв притягнення Росії до відповідальності.