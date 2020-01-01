Комісія ООН щодо Сирії звинуватила Росію у військових злочинах
|20:15 10.03.2020
|Россия
Міжнародна незалежна слідча комісія щодо Сирії (COI), що працює під егідою ООН, звинуватила Росію у причетності до військових злочинів.
Про це йдеться у доповіді комісії, передає РБК-Україна з посиланням на DW.
Зокрема, мова йде про бомбардування російськими літаками ринку в місті Маарет-ен-Нууман і табору для біженців в районі міста Хаас влітку 2019 року.
За словами одного з членів COI Ханні Мегаллі, це не перший випадок, коли слідчі звинувачують РФ в злочинах у Сирії.
"За дев'ять років роботи ми вже отримували схожі свідчення щодо інших авіанальотів, у яких брали участь Сирія та інші країни. Щоб зібрати інформацію про ці атаки, ми опитували свідків, дивилися відеозаписи, фотографії, вивчали спостереження активістів за літаками в цьому регіоні", - повідомив Мегаллі.
При цьому він додав, що звинувачення з боку COI не означають, що Росія обов’язково понесе покарання за свої дії, оскільки комісія не є судовим органом.
"Але у нас є підстави вважати, що описані у звіті випадки були, і ми хотіли б, щоб вони були розслідувані ретельніше... Сам авіаналіт ніхто не заперечує: був удар по ринку, загинули люди", - зазначив Мегаллі.
Резюмуючи, він заявив, що за підсумками детального розслідування обстрілів у Сирії, комісія ООН розглядає кілька різних сценаріїв притягнення Росії до відповідальності.
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