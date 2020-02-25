США та європейські союзники швидко відреагують у випадку порушення Росією та бойовиками Асада режиму припинення вогню у сирійському Ідлібі.

Про це у вівторок заявив спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, передає УНІАН.

США також обговорять з союзниками НАТО, що вони можуть запропонувати Туреччині з точки зору військової допомоги в Ідлібі. «Ми дивимося, що може зробити НАТО. Обговорюємо всі варіанти», – сказав Джеффрі.

При цьому американський посадовець виключив використання надземних військ у випадку порушення режиму припинення вогню і нагадав, що Анкарі потрібно пояснити свою позицію щодо купівлі російської системи ППО С-400.



