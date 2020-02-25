США пригрозили Росії санкціями за порушення режиму припинення вогню в Ідлібі
|19:15 10.03.2020
|Россия
США та європейські союзники швидко відреагують у випадку порушення Росією та бойовиками Асада режиму припинення вогню у сирійському Ідлібі.
Про це у вівторок заявив спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, передає УНІАН.
США також обговорять з союзниками НАТО, що вони можуть запропонувати Туреччині з точки зору військової допомоги в Ідлібі. «Ми дивимося, що може зробити НАТО. Обговорюємо всі варіанти», – сказав Джеффрі.
При цьому американський посадовець виключив використання надземних військ у випадку порушення режиму припинення вогню і нагадав, що Анкарі потрібно пояснити свою позицію щодо купівлі російської системи ППО С-400.
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