СБУ блокувала вивезення за кордон запчастин до танків і бойових літаків вартістю $1 мільйон

19:01 10.03.2020   Украина

Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення за межі України товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Укрінформ.

"За даними слідства, харківські комерційні структури незаконно ввозили з РФ агрегати і вузли до бронетехніки й бойових літаків. На території нашої країни зловмисники легалізовували запчастини через виготовлення фіктивних документів щодо цільового призначення товарів та їх нібито вітчизняного виробництва. Потім, діючи в інтересах країни-агресора, комерсанти відправляли комплектуючі до Азії під виглядом сільгосптехніки та електроустаткування", йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні діяльності митного посту міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Серед вилучених товарів військового призначення наразі ідентифіковано станції живлення танкових стабілізаторів, перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

Попередня вартість виявлених військових товарів становить понад 1 мільйон доларів.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Тривають перевірочні заходи.



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