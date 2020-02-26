Президент Туреччини Таїп Ердоган запропонував російському колезі Володимиру Путіну спільно керувати нафтовими родовищами у Сирії замість того, щоб їх «експлуатували терористи».

Про це повідомляє Reuters, передає УНІАН.

Йдеться про нафтові родовища у провінції Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії. «Я запропонував пану Путіну, що, якщо він надасть фінансову підтримку, ми можемо зайнятися будівництвом і за допомогою отриманої тут нафти допомогти зруйнованій Сирії встати на ноги», – цитує агентство слова турецького глави.

За словами Ердогана, Путін оцінює цю ідею. Він додав, що може зробити таку ж пропозицію президенту США Дональду Трампу.





