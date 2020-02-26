Ердоган запропонував Путіну спільний контроль над нафтовими родовищами у Сирії. Таку ж пропозицію вин може зробити й Трампу
|18:45 10.03.2020
|Турция
Президент Туреччини Таїп Ердоган запропонував російському колезі Володимиру Путіну спільно керувати нафтовими родовищами у Сирії замість того, щоб їх «експлуатували терористи».
Про це повідомляє Reuters, передає УНІАН.
Йдеться про нафтові родовища у провінції Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії. «Я запропонував пану Путіну, що, якщо він надасть фінансову підтримку, ми можемо зайнятися будівництвом і за допомогою отриманої тут нафти допомогти зруйнованій Сирії встати на ноги», – цитує агентство слова турецького глави.
За словами Ердогана, Путін оцінює цю ідею. Він додав, що може зробити таку ж пропозицію президенту США Дональду Трампу.
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