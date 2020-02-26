Турецькі збройні сили знищили вісім російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з Брюсселя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

"Звичайно, на цей момент в Ідлібі є "Панцири". Є також у Лівії. В Ідлібі ми знищили 8 "Панцирів" за допомогою БПЛА. Це, звичайно, дуже важкі та важливі системи ППО", - сказав він.

"Хоча зараз це тимчасове припинення вогню, процес іде добре. Мені хочеться, щоб це тривало так і перетворювалося на постійне припинення вогню", - додав турецький лідер.

Раніше медіа публікували відео, як турецький ударний дрон знищив у Сирії російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

"Панцир-С1" - новітня російська система, яка була помічена під час бойових дій в Україні.