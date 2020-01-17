В рамках протидії потоку біженців Греція риє рови на кордоні з Туреччиною, аби унеможливити їх перехід через кордон.

Про це повідомляє Анадолу, передає Український мілітарний портал.

Відповідні інженерні загородження створюються у районі прикордонної річки Меріч, окрім рвів там також натягують колючий дріт та створюються бруствер з мішків з піском.

Грецькі прикордонники для унеможливлення потрапляння на їх територію вже застосовують водомети та сльозогінний газ проти біженців, також повідомляється про використання травматичних та бойових набоїв у спробах зупинити спробу перейти кордон.

За останні дні в ході спроби проникнення до Греції загинуло декілька біженців, як серед тисяч інших вже 12 днів очікують на кордоні Туреччини та Греції у спробі потрапити до Європи.

Перед цим влада Туреччини заявила, що через загострення у Сирії до країни линула нова хвиля біженців і через недотримання європейською стороною заходів міграційної угоди від 2016 року, вона не буде більше стримувати біженців, котрі мають наміри потрапити до ЄС.

Європейське агентство з контролю зовнішніх кордонів Frontex вже направило у Грецію екстрену допомогу для посилення охорони кордону, воно також попросило країни учасники ЄС надати для цього прикордонників та оснащення.

Вже відомо, що Естонія готова відправити два патрульних катери та 20 прикордонників на допомогу Греції, яка зараз зіштовхнулась з новою хвилею сирійських біженців які прямують з Туреччини.