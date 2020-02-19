Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу назвав проявом неповаги з боку російських ЗМІ поширення кадрів, на яких президент Туреччини очікує перед зачиненими дверима конференц-залу в Кремлі.

Про це пише УНН з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

“Російські ЗМІ перетворили питання в новину в стилі „бульварної преси“, що є проявом неповаги. Подібна позиція в корені хибна. При наявності мінімальних розбіжностей між Анкарою і Москвою, російські ЗМІ перетворюються на знаряддя чорної пропаганди. Як тільки відносини нормалізуються, про негатив щодо Туреччини відразу забувають”, — сказав Чавушоглу.

Додамо, турецькі військові, що знаходяться в сирійській провінції Ідліб, чинять опір не Росії, а військам армії Сирії. Про це заявив в п’ятницю, 6 березня, президент Туреччини Тайіп Ердоган в ході спілкування з турецькими журналістами після повернення з Москви після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу під час розмови з турецькими журналістами:

“Тут немає ніякого питання між Росією і Туреччиною. Нам не протистоїть Росія, нам протистоїть режим (президента Сирії Башара Асада). І, на жаль, цей режим нещадно пригнічує власне населення в регіоні (Ідліб)”, — навели слова турецького лідера ЗМІ.