Державна дума Росії підтримала поправку про обнулення президентських термінів, внесену сьогодні раніше депутатом від "Єдиної Росії" Валентиною Терешковою.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.

"Депутати Держдуми після зустрічі з президентом Володимиром Путіним підтримали поправку про обнулення президентських термінів після ухвалення нової Конституції. 380 депутатів проголосували за, 43 - проти, один утримався", - йдеться у повідомленні.

У поправці йдеться, що пропоноване в законопроекті обмеження для однієї і тієї самої соби у вигляді двох президентських термінів "не перешкоджає особі, яка обіймала і (або) обіймає посаду президента Російської Федерації на момент набуття чинності цією поправкою, брати участь як кандидату на виборах президента Російської Федерації після включення зазначеної редакції в текст Конституції РФ на встановлену поправкою допустиму кількість термінів, незалежно від кількості термінів, протягом яких зазначена особа обіймала і (або) обіймає цю посаду на момент набуття чинності цією поправкою".

Обнулити президентські терміни для чинного президента раніше 10 березня запропонувала депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова. На її думку, також можна було б розглянути можливість прибрати з Конституції обмеження президентських термінів в принципі.

Путін, який приїхав до Держдуми, щоб виступити перед депутатами, заявив, що виступає проти того, щоб виключити з Основного закону обмеження президентських термінів. Однак, додав він, допустимим є обнулення термінів для чинного президента, якщо таку поправку Конституційний суд визнає такою, що не суперечить Основному закону.