Апеляційний суд Литви відмовився визнавати свідоцтво про розірвання шлюбу, видане в анексованому Росією Криму

Про це повідомляє Delfi, передає Главком.

Суд заявив, що документи, які видаються в Криму і Севастополі і підтверджуються російською владою, не мають юридичної сили в Литві.

У оголошеній наприкінці лютого постанові суддя Дангуоле Мартінавічене зазначила, що анексія Криму сталася з порушенням територіальної цілісності України і міжнародних правових норм.

Заявниця, особистість якої суд не розкриває, домагається того, щоб литовські відомства визнали рішення кримського судді про розірвання її шлюбу.

Відділ записів актів цивільного міста Вільнюса відхилив її прохання, аргументувавши, що прийняті в окупованому Криму рішення не діють в Литві. При цьому Вільнюський окружний суд відмовився розривати шлюб за окремою процедурою і зажадав роз'яснень Апеляційного суду Литви.