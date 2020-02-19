Угорщина продовжить блокувати засідання комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні не відновлять "права меншин".

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ країни Петер Сіярто, передає УНН з посиланням на Hungary Today.

Так, виступаючи в парламенті, Сіярто сказав, що позиція Угорщини зображується на світовій арені як політика, дружня Росії. Це, за його словами, було "абсурдом".

При тому, як пише видання, з його слів "Угорщина продовжуватиме блокувати засідання комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні не будуть відновлені права меншин".

Сіярто сказав, що здалеку, можливо, зрозуміло, що життя 150 тис. етнічних угорців були менш важливі, ніж геополітичні міркування.

"Але для нас це співтовариство важливіше за будь-яке геополітичне питання", - сказав він.

Міністр зазначив, що 26 березня його український колега, якого президент попросив вжити заходів для відновлення двосторонніх відносин, відвідає Будапешт.

"Ми готові, і ми також зробимо раціональні пропозиції", - додав він.

Він сказав, що з точки зору двосторонніх зв'язків Угорщини з сусідніми країнами, її відносини з Україною є найбільш складними.