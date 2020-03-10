Президент США Дональд Трамп все ж не прийняв запрошення Росії відвідати Парад з нагоди Дня перемоги 9 травня.

Як заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Трамп не приїде в Москву, повідомляє Апостроф.

За інформацією спікера, в США поки не визначилися, на якому рівні буде представлена американська сторона.

До цього Трампа неодноразово звинувачували в тому, що він лояльно ставиться до російського агресора і регулярно знімає санкції з топ-чиновників і бізнесменів країни.

Раніше повідомлялося, що Трамп може прибути з важливим візитом в Україну перед участю в Параді Перемоги. Тоді йшлося про те, що до Києва також може прилетіти прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.