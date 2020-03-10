Трамп прийняв важливе рішення щодо візиту в Росію: у Путіна зробили заяву
|16:41 10.03.2020
|Россия
Президент США Дональд Трамп все ж не прийняв запрошення Росії відвідати Парад з нагоди Дня перемоги 9 травня.
Як заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Трамп не приїде в Москву, повідомляє Апостроф.
За інформацією спікера, в США поки не визначилися, на якому рівні буде представлена американська сторона.
До цього Трампа неодноразово звинувачували в тому, що він лояльно ставиться до російського агресора і регулярно знімає санкції з топ-чиновників і бізнесменів країни.
Раніше повідомлялося, що Трамп може прибути з важливим візитом в Україну перед участю в Параді Перемоги. Тоді йшлося про те, що до Києва також може прилетіти прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
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