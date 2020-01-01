Wizz Air скасовує рейси до Італії та Ізраїлю

16:21 10.03.2020   Украина

Авіаперевізник Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Business Traveller, передає Укрінформ.

"Компанія Wizz Air оголосила, що призупинить усі рейси до Італії та Ізраїлю у відповідь на обмеження подорожей через спалах коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Від сьогодні всі рейси авіаперевізника до Італії призупинені, рейси до Тель-Авіва та Ейлату в Ізраїлі будуть призупинені з 12 березня.

Авіакомпанія заявила, що це рішення пов'язане з загальнодержавним карантином, оголошеним вчора італійським урядом, та запровадженням 14-денного карантинного періоду для всіх пасажирів, які прибувають до Ізраїлю.

Компанія зазначає, що постраждалі пасажири будуть автоматично проінформовані та "поміщені на альтернативні рейси якомога раніше". Пасажирам буде запропоновано безкоштовний перерахунок вартості квитків або повне повернення сплаченої суми.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19.

Станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.



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