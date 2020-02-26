Боевая подготовка морпехов проходит при участии канадских инструкторов
|16:01 10.03.2020
|Украина
Бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты отрабатывают боевые стрельбы в составе отделения на полигоне 235-го межвидового центра подготовки.
Боевая учёба проходит при участии представителей ВС Канады в рамках миссии Operation UNIFIER, передает Флот2017.
По легенде занятий отделение морской пехоты передвигаясь на автомобиле «Варта» столкнулось с противником на открытом месте и вступило в огневое столкновение. Перед выходом на полигон украинские инструктора проводят тщательный инструктаж на макете местности. Канадские инструктора контролируют процесс учёбы и соответствие элементов боевых упражнений стандартам НАТО.
Представитель миссии Operation UNIFIER ВС Канады Николас Мак заявил:
«Мы с моей командой проводим учения. Мы выступаем в роли менторов, т.е. замечаем определённые моменты, те, которые нужно, корректируем при необходимости». Николас Мак особо отметил важность таких учений для канадской стороны – украинские морпехи делятся боевым опытом.
Морские пехотинцы 35 бригады будут заниматься боевой подготовкой до апреля этого года.
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