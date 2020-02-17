Депутатка Держдуми РФ від "Единой России" Валентина Терешкова запропонувала "закласти в законі можливість для чинного президента Володимира Путіна знову обиратися на цю посаду". У нинішньому вигляді поправки до конституції РФ унеможливили б повторне обрання Путіна на президентський пост.

Депутатка російської Держдуми Валентина Терешкова ("Единая Росссия") запропонувала внести в законопроєкт про зміни в конституцію РФ поправку про обнулення президентських строків, повідомляє "Медуза", передає Гордон.



На її думку, необхідно або взагалі прибрати обмеження, або, "якщо цього вимагатиме ситуація і цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду".



Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що цю пропозицію необхідно обговорити з лідерами думських фракцій, а також дізнатися думку чинного президента. Після цього в засіданні оголосили перерву.



Телеканал RT у Telegram повідомив, що голова фракції "Единой России" Сергій Невєров заявив про готовність підтримати поправку.



20 січня 2020 року Путін подав проєкт закону про поправки до конституції РФ на розгляд Держдуми. Його одноголосно ухвалили в першому читанні 23 січня.



У документі, зокрема, запропоновано унеможливити обіймати посаду глави держави більше ніж два строки, закріпити пріоритет конституції над міжнародним правом, а також розширити повноваження Конституційного суду. 11 лютого комітет Держдуми РФ затвердив поправки до конституції, у разі ухвалення яких Путін після виходу з поста президента довічно залишатиметься членом Ради Федерації.



Путін також запропонував поправку, що передбачає формування главою держави Держради "з метою забезпечення узгодженого функціонування та взаємодії органів державної влади".



Група експертів вважає, що в такий спосіб російський лідер намагається вирішити проблему збереження влади після 2024 року, коли закінчується його черговий президентський строк. Путін є президентом РФ із 2000 року з невеликою перервою. За чинною конституцією, він не може балотуватися на посаду глави Кремля у 2024 році.



4 лютого Путін говорив, що поправки в конституцію вносять не для продовження його повноважень.



Референдум щодо поправок до конституції заплановано на 22 квітня.



