В Одессе за €55 млн построят новый яхт-клуб с комнатами отдыха и спасательной станцией

15:21 10.03.2020   Украина

Среди прочего планируется провести ремонт ливневой канализации и укрепить склон, что позволит исключить опасность оползней на данном участке побережья, увеличит устойчивость склонов и улучшит экологию.

ООО "Варда Плюс" строит в Одессе новый яхт-клуб со спасательной станцией и комнатами отдыха под управлением международного оператора, сообщает "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на пресс-службу компании.

Общий объем инвестиций в проект составит €55 млн. Около 20% этой суммы пойдет на берегозащитные и противооползневые работы. Среди прочего планируется провести ремонт ливневой канализации и укрепить склон, что позволит исключить опасность оползней на данном участке побережья, увеличит устойчивость склонов и улучшит экологию.

Для реновации пляжа будет привлечена компания из Нидерландов, которая является мировым лидером в проведении подобных работ.

"Территория пляжа не относится к участку строительства. А реновация пляжа будет осуществляться с целью инженерной защиты территории. Таким образом, после завершения работ жители Одессы получат новый оборудованный пляж, который при этом останется открытым для одесситов и гостей города", – сообщили в компании.

Также компания обещает реконструировать Трассу здоровья на участке более 1 км и поставить там новые элементы благоустройства и спортивные площадки. Проект реконструкции набережной разработал известный английский архитектор, который ранее делал набережные в Дубае, Гонконге и Сингапуре.
 



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