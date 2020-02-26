Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України, на момент окупації Криму – в.о. президента Олександр Турчинов відкинув твердження, що українським військовим дали наказ здавати зброю для виходу на материк.

Про це він заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", присвяченому річниці окупації АР Крим Росією, повідомляє Гордон.



"Ніхто ні з ким не домовлявся. Це чітко зафіксовано у стенограмі засідання РНБО, де ухвалювали рішення про виведення військ [із Криму]. Військове керівництво ініціювало це питання, тому що було повністю втрачено зв'язок і управління військами. Затягування із цим рішенням могло призвести до втрати відданих Україні людей, які ще трималися у Криму. Так от, у стенограмі чітко зафіксовано команду військовому керівництву виходити зі зброєю, зі знаменами, з військовою технікою. Усе, що не можна забрати, – знищувати. Тільки таке було завдання", – сказав він.



За словами Турчинова, в деяких випадках російські окупанти скористалися відсутністю зв'язку із заблокованими частинами або захопили командирів українських частин.



"Вони залишилися без зв'язку з Генштабом, і цим скористалися вороги. Ще раз підкреслю: ніхто не давав команди складати зброю. Навпаки, була команда не здаватися й виходити зі зброєю. Тому там, де виконували наказ, там не тільки зброю, але і прапор частини зберегли. [...] Навіть більше, ви знаєте, скільки із Криму вивезли зброї, бойової техніки? На більш ніж $1 млрд. Ті, хто не здався, навіть літаки змогли підняти в повітря й перелетіти на материк. Вивели і бронетехніку, яка була на ходу. Ті військові частини, які реально виконували команду, і де командирів не захопили росіяни або вони не перейшли на інший бік, виходили і зі зброєю, і з прапорами", – заявив екссекретар РНБО.



Він додав, що техніку і зброю, яку виводили із Криму, "відразу перекидали на східний фронт".



У ніч на 27 лютого 2014 року люди зі зброєю (як пізніше виявилося – російські силовики) захопили будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над ними прапор Росії. 16 березня у Криму провели незаконний референдум, після якого Росія анексувала півострів. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

