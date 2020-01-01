Контррозвідка попередила незаконне вивезення до Росії товарів подвійного призначення, які використовуються у військовій сфері.

Про це розповіли к Службі безпеки України, передає НВ.

Як повідомляється, мова йде про контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій.

Деталі, що підлягають державному експортному контролю, були вилучені під час перевірки на міжнародному пункті пропуску Сеньківка у Чернігівській області.

Їх походження при цьому не уточнюється.