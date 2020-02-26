За словами Турчинова, коли Генштаб РФ пред’явив ультиматум кримським підрозділам ЗСУ, для того, щоб виграти час він спробував зателефонувати Путіну через спецзв’язок в Кремль.

«Мені кажуть, що він не буде з вами говорити, ви нелегітимний. Ну, Сергій Наришкін значить, як спікер. Залишається дві години до ультиматуму. Я тоді йому (Наришкіну) сказав, що я попереджаю, що вони (підрозділи ЗСУ в Криму) отримали команду стріляти на ураження. Я інформую всі посольства про те, що Росія готує штурм українських військових частин. Вся кров за цей штурм буде лежати на вас. І, в результаті, вони (російські військові - Ред.) не пішли на штурм», — заявив Турчинов в інтерв'ю Крим. Реалії, передає НВ.

Турчинов додав, що Наришкін погрожував йому, що якщо в Криму будуть гинути російськомовні, то «вони нас, як військових злочинців шукатимуть по всьому світу».

На думку Турчинова, його блеф дав час українським військовим провести мобілізацію, озброїти армію, підготувати сили і засоби для відбиття російської атаки, яку очікували вже з півночі і сходу.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року.

У лютому-березні 2014 року Росія після падіння в Україні режиму президента Віктора Януковича провела спецоперацію щодо анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Росія продовжує підживлювати війну в Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

В результаті російської агресії загинули понад 10 тисяч українців, більше 20 тисяч отримали поранення, 1,8 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Країни Заходу (ЄС, США, Японія) у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції.