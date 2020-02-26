КПГ зафиксировала новые уголовные дела в отношении жителей оккупированного Крыма за уклонение от службы в ВС РФ
|14:15 10.03.2020
|Крым
Крымская правозащитная группа в феврале зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ.
Шесть дел в «Ленинском районном суде Севастополя», и по одному в «Советском районном суде» и «Феодосийском городском суде». По трем из них в «Ленинском районном суде Севастополя» были вынесены приговоры.
11 и 18 февраля приговор вынес «судья» Андрей Грачев, 12 февраля «судья» Анатолий Василенко. Всего на конец февраля КПГ зафиксировала 91 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 85-ти из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.
Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).
КПГ обращается к жителям Крыма с просьбой присылать на электронную почту [email protected] материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы).
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