«Глава» Крыма призвал жителей экономить воду

14:01 10.03.2020   Крым

Жителей оккупированного Крыма призвали не забывать о необходимости экономить воду, так как «Северо-Крымского канала больше нет».

Об этом заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов, передают крымские СМИ, передает ATR.

«В Крыму к воде экономно надо будет относиться всегда. С учетом того, что Северо-Крымского канала нет, об этом надо помнить. <...> У нас Аянское, Партизанское водохранилища получили притоки. Сейчас степень наполнения Симферопольского водохранилища — 33,3%, Аянского — 78 %, Партизанского — 35,2%. Поступления за этот период увеличились», — сказал он.

Также Аксенов сообщил, что Крым якобы получит дополнительно из российского бюджета порядка 160 млн рублей «для проведения ряда ремонтных и восстановительных работ на водоводах».

Напомним, в начале февраля 2020 года оккупационные «власти» Симферополя заявили, что запасов воды осталось в городе менее чем на 100 дней.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновления поставок воды в оккупированный Крым. 

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил заявление новоназначенного премьер-министра Украины, заявив, что это подлый удар в спину тех, кто не смирился с оккупацией.



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