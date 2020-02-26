«Глава» Крыма призвал жителей экономить воду
|14:01 10.03.2020
|Крым
Жителей оккупированного Крыма призвали не забывать о необходимости экономить воду, так как «Северо-Крымского канала больше нет».
Об этом заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов, передают крымские СМИ, передает ATR.
«В Крыму к воде экономно надо будет относиться всегда. С учетом того, что Северо-Крымского канала нет, об этом надо помнить. <...> У нас Аянское, Партизанское водохранилища получили притоки. Сейчас степень наполнения Симферопольского водохранилища — 33,3%, Аянского — 78 %, Партизанского — 35,2%. Поступления за этот период увеличились», — сказал он.
Также Аксенов сообщил, что Крым якобы получит дополнительно из российского бюджета порядка 160 млн рублей «для проведения ряда ремонтных и восстановительных работ на водоводах».
Напомним, в начале февраля 2020 года оккупационные «власти» Симферополя заявили, что запасов воды осталось в городе менее чем на 100 дней.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновления поставок воды в оккупированный Крым.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил заявление новоназначенного премьер-министра Украины, заявив, что это подлый удар в спину тех, кто не смирился с оккупацией.
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