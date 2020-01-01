Молдова від сьогодні заборонила в'їзд в країну всім іноземцям, які прибувають повітряним транспортом з будь-якої країни, де підтверджені випадки коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми не будемо приймати транзитних пасажирів. Громадяни Молдови, особи без громадянства та іноземці, що живуть в Молдові, зможуть в'їжджати в країну без обмежень. Ми думали повністю заборонити авіаперельоти, але проаналізували наслідки і відмовилися. Громадяни, які приїжджають наземним транспортом, становлять велику загрозу. Ми не можемо їх не прийняти, тому що вони - громадяни Молдови", - заявив Кіку.

Сьогодні в аеропорту Кишинева скасували вильоти в італійські міста Турин і Рим. Обидва рейси повинна була виконувати авіакомпанія Wizz Air.

У Молдові також скасовують всі масові заходи, щоб не допустити поширення нового типу коронавірусу. Скасують, в тому числі, фестиваль "Мерцишор", виставки, вистави в театрах, концерти і спортивні заходи.

7 березня в Молдові виявили перший випадок коронавірусу. Інфікована - 48-річна жінка, яка прилетіла з Італії рейсом Мілан-Кишинів. Хвору госпіталізували прямо з аеропорту Кишинева.