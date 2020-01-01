Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
|13:15 10.03.2020
|Румыния
Румунія з 11 по 22 березня призупиняє навчання в середніх і молодших навчальних закладах.
Про відповідне рішення оголосив голова уряду Румунії Людовик Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.
Закриття шкіл називають профілактичним заходом.
За словами Орбана, є кілька факторів ризику, одним з яких є повернення з Італії румунів.
"У нас є інформація, що багато румунських громадян знали про можливість закриття Ломбардії, тому взяли свої речі і попрямували в Румунію. Ми турбуємося про те, щоб захистити дітей від ризику зараження, який виникає під час занять у школі" - сказав він.
Наразі в Румунії зафіксовано 17 випадків зараження коронавірусом.
Як повідомлялося, з вечора вівторка уряд Чехії заборонив усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб, крім того, призупинена робота навчальних закладів.
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