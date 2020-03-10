В Одессе из-за угрозы коронавируса отменили конференцию с участием представителя США в Украине

13:01 10.03.2020   Украина

Конференция с участием зарубежных дипломатов из США и стран Европы, назначенная на 12-13 марта, была отменена. Причина – эпидемиологическая угроза.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Одесской облгосадминистрации, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В рамках конференции были запланированы дебаты на тему "Перспективное мышление: Построение мирной и процветающей Украины", которые должны были состояться 12-13 марта в Одессе. В них было запланировано участие главы ОГА Максима Куцего, а также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, планировалось участие следующих иностранных дипломатов:

• Кристина А. Квин, временный поверенный в делах США в Украине
• Далиус Чекуолис, вице-министр иностранных дел Литвы
• Кристина Маркус Лассен, Политический директор МИД Дании
• Питер Вагнер, Руководитель Группы поддержки Украины, Генеральный директорат по вопросам соседства и расширения ЕС, Европейская Комиссия
• Джордж Кент, заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии, Государственный департамент США.

Напомним, что после отставки посла США в Украине Мари Йованович обязанности посла исполняет временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.



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