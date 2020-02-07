Как турецкие дроны в Сирии издеваются над ПВО России
|12:45 10.03.2020
|Турция
В интернете опубликовано снятое в Сирии видео, на котором запечатлены российские ПВО. Ими очень хвастались в Кремле, но они оказались неспособными ничего противопоставить турецким беспилотникам.
Соответствующий ролик размещен на странице в Twitter Clash Report, передает InfoResist.
На кадрах можно увидеть, как БПЛА Турции летают над российской техникой, и она ничего с этим сделать не может.
В частности, на видео присутствуют: самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», С-125 «Печора-2А», всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс 9K330 «Тор».
«Страны платят высокую цену в долларах за российские системы противовоздушной обороны. Они действительно эффективны?» – спрашивают в Clash Report.
Напомним, 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара погибли 33 турецких военных. 1 марта в сирийской провинции Идлиб ВС Турции сбили два самолета «Су-24» российского производства, которые принадлежат режиму Асада, 3 марта был сбит еще один самолет.
5 марта российская авиация расстреляла на северо-западе Сирии птицеферму в Маарет-Мисрине, где скрывалось мирное население, погибли 16 человек. В тот же день в Москве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о прекращении огня в Идлибе.
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