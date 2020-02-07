В интернете опубликовано снятое в Сирии видео, на котором запечатлены российские ПВО. Ими очень хвастались в Кремле, но они оказались неспособными ничего противопоставить турецким беспилотникам.

Соответствующий ролик размещен на странице в Twitter Clash Report, передает InfoResist.

На кадрах можно увидеть, как БПЛА Турции летают над российской техникой, и она ничего с этим сделать не может.

В частности, на видео присутствуют: самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», С-125 «Печора-2А», всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс 9K330 «Тор».

«Страны платят высокую цену в долларах за российские системы противовоздушной обороны. Они действительно эффективны?» – спрашивают в Clash Report.

Напомним, 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара погибли 33 турецких военных. 1 марта в сирийской провинции Идлиб ВС Турции сбили два самолета «Су-24» российского производства, которые принадлежат режиму Асада, 3 марта был сбит еще один самолет.

5 марта российская авиация расстреляла на северо-западе Сирии птицеферму в Маарет-Мисрине, где скрывалось мирное население, погибли 16 человек. В тот же день в Москве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о прекращении огня в Идлибе.