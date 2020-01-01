Не позднее конца июля в Молдову будут доставлены 12 локомотивов TЭ33AC по контракту, финансируемому консорциумом ЕБРР-ЕИБ.

Об этом со ссылкой на point.md сообщает ЦТС.

Дизельные локомотивы с двигателем GEVOI 2, по сравнению с предыдущим поколением дизельных локомотивов TEIO, имеют более низкий уровень вредных выбросов (примерно на 30%), и сниженный уровень потребления топлива на 15%. Локомотивы управляются микропроцессорной системой и бортовой диагностической системой.

Тендер на покупку локомотивов был завершен 30 сентября 2018 года, когда была выбрана компания GE Parts LLC. Контракт был подписан 6 ноября 2018 года.

Покупка локомотивов предусмотрена в кредитном соглашении с ЕБРР (с 2014 года), условно называемом "Реструктуризация молдавских железных дорог", на сумму 52,5 млн евро. Впоследствии проект был софинансирован Европейским инвестиционным банком, который предложил 50 млн евро. Позднее было заключено два грантовых соглашения на 5 млн евро для совместного финансирования покупки локомотивов через Инвестиционный фонд соседства (NIF) и грантовое соглашение на 250 тыс. евро для применения информационной системы управления энергией из Специального фонда акционеров ЕБРР. Таким образом, общий бюджет проекта, финансируемого ЕБРР, ЕИБ и ЕС, составляет 106,75 млн евро.

Помимо покупки локомотивов, проект предусматривает восстановление железнодорожной инфраструктуры сектора Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты протяженностью 233 км. MЖД обязуется заменить существующие рельсы бесшовными железнодорожными секциями марки R65, отремонтировать капитально и частично более 200 км линий, капитально отремонтировать 39 железнодорожных переездов, а также заменить все дизель-генераторы со станций на новые и т. д.

Согласно МЖД, реализация реабилитационных работ на железнодорожном участке Бендеры-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты и покупка новых локомотивов позволят увеличить пропускную способность линии в 1,6 раза, а среднюю скорость участка грузового поезда - до 60 км/ч. В настоящее время она составляет 35 км/ч.